В США участники марафона на руках донесли выбившуюся из сил девушку до финишной черты

Так вот, во время полумарафона Love Run Half-Marathon, который проходил в городе в минувшее воскресенье, 26 марта, буквально в нескольких метрах от финиша обессилевшая девушка-участница забега начала падать. Атлетка едва держалась на ногах и уже почти сошла с дистанции, когда к ней на помощь пришли благородные мужчины.

Двое спортсменов подхватили выдохшуюся бегунью под белы рученьки и продолжили бег уже втроем. После чего третий парень-участник взял девушку на руки и донес ее почти до самой финишной черты, позволив последние метры дистанции преодолеть самостоятельно.

Текст: Е. Скобелева

