В США участники марафона на руках донесли выбившуюся из сил девушку до финишной черты
На днях в американской Филадельфии прошел полумарафон – забег атлетов-любителей на расстояние, равное половине марафонской дистанции (42 км 195 метра) – 21 км 97,5 метра. Спортивное мероприятие проводится здесь ежегодно и собирает бегунов-аматоров со всей страны и с зарубежья.
Так вот, во время полумарафона Love Run Half-Marathon, который проходил в городе в минувшее воскресенье, 26 марта, буквально в нескольких метрах от финиша обессилевшая девушка-участница забега начала падать. Атлетка едва держалась на ногах и уже почти сошла с дистанции, когда к ней на помощь пришли благородные мужчины.
Двое спортсменов подхватили выдохшуюся бегунью под белы рученьки и продолжили бег уже втроем. После чего третий парень-участник взял девушку на руки и донес ее почти до самой финишной черты, позволив последние метры дистанции преодолеть самостоятельно.
Текст: Е. Скобелева