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Режим КТО ввели на части территорий трех районов Дагестана

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Режим КТО ввели на части территорий трех районов Дагестана

26.11.2016 21:04 / Происшествия / Прочли: 48 человек

До сих пор продолжаются поиски боевиков. 

Режим контртеррористической операции ввели на части территорий трех районов Дагестана. Это связано с тем, что ведутся поиски боевиков. Таково сообщение Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане.

В СМИ представлена следующая информация: - "режим введен в 18:00 мск на части территорий Хасавюртовского, Кизилюртовского и Казбековского районов. Идут мероприятия по поиску боевиков". 

Так, известно, что режим КТО ограничен селами Эндирей (включительно) и Зубутли-Миатли (включительно). Это сообщение касается и окрестностей сел Инчха, Дылым, Ленинаул, непосредственно в которых режим КТО не введен.

Известно, что "поисковые мероприятия проходят в основном в Эндиреевском лесу". 

Текст:
Т. Сокот

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