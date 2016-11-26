Режим КТО ввели на части территорий трех районов Дагестана

Режим контртеррористической операции ввели на части территорий трех районов Дагестана. Это связано с тем, что ведутся поиски боевиков. Таково сообщение Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане.







В СМИ представлена следующая информация: - "режим введен в 18:00 мск на части территорий Хасавюртовского, Кизилюртовского и Казбековского районов. Идут мероприятия по поиску боевиков".





Так, известно, что режим КТО ограничен селами Эндирей (включительно) и Зубутли-Миатли (включительно). Это сообщение касается и окрестностей сел Инчха, Дылым, Ленинаул, непосредственно в которых режим КТО не введен.





Известно, что "поисковые мероприятия проходят в основном в Эндиреевском лесу".





Текст:

Т. Сокот



