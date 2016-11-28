Самый крупный авиаперевозчик мира извинился за пребывание на борту сторонника Трампа
28.11.2016 09:56 / Политика / Прочли: 45 человек
Неадекватное поведение преданного поклонника избранного президента США на борту пассажирского лайнера вынудило крупнейшую авиакомпанию извиниться перед своими клиентами.
Американская авиакомпания Delta Airlines принесла извенения своим клиентам за пассажира-скандалиста, видео с которым буквально за двое суток набрало в YouTube свыше двух миллионов просмотров. Мужчина средних лет, поддерживающий республиканца Дональда Трампа, избранного главой государства, устроил на борту воздушного судна дебош. выкрикивая обидные слова в адрес сторонников главной оппонентки Трампа на минувших президентских выборах — Хиллари Клинтон.
Текст официального извенения со стороны авиаперевозчика перед людьми, которые пользуются предоставляемыми им услугами, появился на интернет-странице компании-гиганта. «Мы хотим попросить прощения у наших клиентов, которые стали свидетелями этого неприятного во всех отношениях инцидента. Мы целиком согласны с тем, что этот пассажир не должен был продолжить полет», — сказано в сообщении.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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