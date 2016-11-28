Самый крупный авиаперевозчик мира извинился за пребывание на борту сторонника Трампа





Текст официального извенения со стороны авиаперевозчика перед людьми, которые пользуются предоставляемыми им услугами, появился на интернет-странице компании-гиганта. «Мы хотим попросить прощения у наших клиентов, которые стали свидетелями этого неприятного во всех отношениях инцидента. Мы целиком согласны с тем, что этот пассажир не должен был продолжить полет», — сказано в сообщении.





Текст: Е. Скобелева