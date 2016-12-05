Происшествие в Мумбаи: фрегат ВМС Индии опрокинулся в доке

Речь идет о гибели двух индийских военных моряка в Мумбаи. В результате того, что набок опрокинулся набок фрегат ВМС Индии Betwa в сухом доке в порту Мумбаи пострадали еще 14 военнослужащих.







О корабле известно, что он находился на ремонте. Сам инцидент случился в тот момент, когда док заполняли водой. Дальше 126-метровое судно завалилось набок. В результате очень серьезно оказалась повреждена антенная мачта.





Согласно обнародованным предварительным данным известно, что в доке сломался стопорный механизм. Именно благодаря ему судно удерживалось в равновесии.





Напомним, что ракетный фрегат Betwa, водоизмещение которого 3,8 тыс. тонн, заступил на боевое дежурство 12 лет тому назад, 2004 год. Два года тому назад, 2014 год, произошло столкновение с неизвестным объектом. В результате поврежден оказался обтекатель его гидролокатора, поэтому корабль отправили на осмотр и ремонт в сухой док.





Обратим внимание на то, что Betwa оснащен, в частности, противокорабельными ракетами. На нем расположен зенитный ракетный комплекс и торпеды. Он способен транспортировать два вертолета.





Текст:

Т. Сокот



