Происшествие в Мумбаи: фрегат ВМС Индии опрокинулся в доке
05.12.2016 18:40 / Происшествия / Прочли: 82 человек
В результате случившегося погибли люди - два человека, еще 14 военнослужащих пострадали.
Речь идет о гибели двух индийских военных моряка в Мумбаи. В результате того, что набок опрокинулся набок фрегат ВМС Индии Betwa в сухом доке в порту Мумбаи пострадали еще 14 военнослужащих.
О корабле известно, что он находился на ремонте. Сам инцидент случился в тот момент, когда док заполняли водой. Дальше 126-метровое судно завалилось набок. В результате очень серьезно оказалась повреждена антенная мачта.
Согласно обнародованным предварительным данным известно, что в доке сломался стопорный механизм. Именно благодаря ему судно удерживалось в равновесии.
Напомним, что ракетный фрегат Betwa, водоизмещение которого 3,8 тыс. тонн, заступил на боевое дежурство 12 лет тому назад, 2004 год. Два года тому назад, 2014 год, произошло столкновение с неизвестным объектом. В результате поврежден оказался обтекатель его гидролокатора, поэтому корабль отправили на осмотр и ремонт в сухой док.
Обратим внимание на то, что Betwa оснащен, в частности, противокорабельными ракетами. На нем расположен зенитный ракетный комплекс и торпеды. Он способен транспортировать два вертолета.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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