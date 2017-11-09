Браузер Гугл Хром: ключевые преимущества

От того, насколько удобна и функциональна будет эта программа, напрямую зависит комфорт, безопасность и скорость интернет-серфинга.

Наибольшей популярностью в сегменте браузеров традиционно пользуются всего несколько программ. Google Chrome небезосновательно считается одной из самых известных и используемых миллионами юзеров по всему миру. Почему? Причина кроется в преимуществах и особенностях продукта от поискового гиганта Google.





Как и многие другие браузеры, вы можете Гугл Хром скачать бесплатно , как для использования на персональном компьютере или ноутбуке, так и для мобильных устройств с операционными системами отличными от Windows. Более того, большинство приложений, доступных для использования в браузере, тоже останутся бесплатными.





Отличительной чертой Хрома, по мнению многих пользователей, является скорость работы с сайтами, скорость обработки запросов и загрузки самого приложения. Даже с несколькими открытыми вкладками, при наличии достаточного объема оперативной памяти, Хром работает без ожиданий и тормозов. Помогают ему в этом JAVA технологии движка последней версии. Однако это не ключевой плюс.





Функциональность браузера и удобство использования – это преимущества, которые выделяют программу на фоне аналогов. Чего только стоит строка навигации, которая может превратиться в поисковую строку в случае необходимости. А если вы используете функции поиска Google, то в строке вы дополнительно увидите подсказки и часто используемые адреса сайтов, введя всего несколько символов запроса.





Безопасность Хрома также находится на высоком уровне, причем многие защитные функции встроены в программу первоначально – блокировка фишинговых и XSS атак, к примеру.





Кроме классической стационарной версии браузера пользователям доступна портативная версия, которая не требует скачивания и установки на жесткий диск. Portable версия Chrome становится оптимальным решением, если пользователю приходится работать на чужих устройствах без установленного программного обеспечения. Также в Хроме есть возможность переноса сохраненных закладок и других данных из других браузеров.





В заключение стоит сказать и об индивидуальности программы от Google. Учитывая наличие большого числа тем и расширений, каждый пользователь может создать свой уникальный инструмент для посещения интернета, который будет соответствовать его эстетическим и практическим требованиям.