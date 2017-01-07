Ученые: прием антибиотиков разрушителен для головного мозга

Кроме того, что антибиотики опасны для головного мозга, в первую очередь они негативно сказываются на работе пищеварительной системы. Повышается риск развития дисбактериоза и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ведь органы пищеварения первыми принимают на себя удар мощных таблеток.



Медики рекомендуют отказаться от сильнодействующих препаратов в самолечении. И если уж принимать антибиотики, то по назначению и под контролем врача. Ведь последствия от приема антибактериальных средств могут оказаться очень серьезными.

Текст: Е. Скобелева