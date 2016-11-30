Происшествие в проливе Дарданеллы: между собой столкнулись два танкера с нефтью

Два танкера следовали из российских портов. Они столкнулись между собой в проливе Дарданеллы. В настоящий момент риск разлива нефти отсутствует.







Так, судно Besiktas Bosphorus под флагом Турции следовало из порта Новороссийск в итальянский Триест. В нем находилось 140 тысяч тонн нефти. Танкер Chryssi направлялся под флагом Багамских островов. Он содержал 4,7 тысяч тонн нефти и направлялся из порта Кавказ в порт Валетта, что на Мальте. Столкновение случилось в районе Карабыга, практически перед входом в пролив.





Согласно обнародованным предварительным данным пострадавшие среди членов экипажей отсутствуют. Сами суда получили небольшие повреждения, хорошо, что нет риска разлива нефти. Дальше временно оба танкера отбуксировали к берегу.





В настоящий момент по факту случившегося начато расследование произошедшего.





В ближайший час судно Chryssi продолжит движение по своему маршруту. Besiktas Bosphorus должно пересечь пролив в четверг.









Текст:

Т. Сокот



