Проблема здоровья молодежи как стратегическая проблема современного общества
16.07.2018 09:04 / Общество / Прочли: 181 человек
Проблема здоровья молодежи – стратегическая проблема современного общества, решение которой предопределяет качественные характеристики развития нации, его интеллектуальный и духовный капитал. Особое внимание следует обратить на состояние психического здоровья современной молодежи, ведь это одна из наиболее сговорчивых к стрессам социальная группа, чутко реагирует на агрессивные воздействия современной цивилизации, находясь под практически постоянным воздействием неблагоприятных социально-психологических факторов. Высокая сензитивность к стрессам в этом возрасте обусловлена кризисом идентичности.
Кроме того, психологическое состояние современной молодежи характеризуется ощущением неуверенности в завтрашнем дне, преобладанием негативного настроения, агрессивностью, вспыльчивостью, стремлением к искусственной стимуляции организма с помощью лекарственных средств, наркотических веществ, экстремального поведения.
Психологи-практики отмечают, что за последние двадцать лет возросло количество лиц, владеющими базовыми психологическими знаниями, активно повышающими собственную эмоциональную и социальную компетентность, читающие профессиональную литературу, посещающие соответствующие семинары и тренинги. Однако, готовность обращаться к психологу или психотерапевту остается низкой из-за стигматизованности такой помощи, многочисленных психологических барьеров.
Существование таких барьеров подтверждает необходимость повышения культуры психического здоровья молодежи, психоедукацию по поводу признаков, факторов обострения психологических трудностей и последствий игнорирования их значимости, отсутствия должного профессионального вмешательства. Также важным является разъяснение путей и методов различных форм психологической помощи и их терапевтической ценности. Не менее важной задачей является налаживание сотрудничества центров психологического консультирования при университетах с сетью институтов по защите психического здоровья: кризисных центров, центров социального сопровождения, психоневрологических диспансеров, правозащитных учреждений с целью всеобъемлющей опеки клиентов или содействия формирования у них соответствующей компетентности относительно предотвращения и преодоления проблем психического здоровья.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Япония под давлением США настойчиво отказывается от нефти Ирана
19.07.2018 13:56 / ПроисшествияОбратим внимание на тот момент, что на нефтяные компании Страны Восходящего Солнца оказывают давление Соединён...
Инцидент в Индии: рухнувший строящийся дом разрушил другое жилое здание
19.07.2018 13:10 / ПроисшествияВ Индии шестиэтажный дом, который еще находится на стадии строительства, рухнул. Он упал на стоявшее рядом чет...
Протесты в Никарагуа: убиты еще три человека
19.07.2018 12:58 / ПроисшествияПравозащитники проинформировали общественность о том, в Никарагуа в ходе подавления протестного движения погиб...
Гвианский космический центр: во Французской Гвиане состоялось успешное испытание ускорителя ракеты Ariane-6
18.07.2018 14:43 / В миреЧто касается длительности пуска, она составила 135 секунд....
Три человека в числе погибших в результате ДТП с участием такси на юго-востоке столицы
18.07.2018 08:56 / ПроисшествияВ результате автоаварии, которая произошла на Ташкентской улице, юго-восток Москвы, погибли три человека. Эта ...
Аресты в Перу: арестованы более 50 в ходе борьбы с наркотиками на колумбийской границе
18.07.2018 08:51 / ПроисшествияНа днях правоохранительные органы Перу арестовали более 50 человек. Большинство из них колумбийцы. Людей арест...
Пожар в Солнечногорске: загорелся торговый центр «Пассаж»
17.07.2018 22:31 / ПроисшествияВ подмосковном Солнечногорске горит здание ТЦ «Солнечногорский Пассаж». ...
Четыре человека в числе погибших в результате ДТП под Белгородом
17.07.2018 22:20 / ПроисшествияПредварительные данные таковы, что эта авария случилась по вине водителя автомобиля Renault Logan, не справивш...
Пожар в Санкт-Петербурге: горит принадлежащее «Ленфильму» здание
17.07.2018 21:38 / ПроисшествияОбратим внимание, что загорелось двухэтажное здание, которое расположено на улице Тамбасова, Санкт-Петербург. ...
Гидрометцентр: в Москве приняли решение продлить "желтый" уровень погодной опасности
17.07.2018 18:34 / ПроисшествияПредставители Гидрометцентра приняли решение продлить в столичном регионе до 18 июля "желтый" уровень по...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар