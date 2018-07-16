Проблема здоровья молодежи как стратегическая проблема современного общества

Кроме того, психологическое состояние современной молодежи характеризуется ощущением неуверенности в завтрашнем дне, преобладанием негативного настроения, агрессивностью, вспыльчивостью, стремлением к искусственной стимуляции организма с помощью лекарственных средств, наркотических веществ, экстремального поведения.



Психологи-практики отмечают, что за последние двадцать лет возросло количество лиц, владеющими базовыми психологическими знаниями, активно повышающими собственную эмоциональную и социальную компетентность, читающие профессиональную литературу, посещающие соответствующие семинары и тренинги. Однако, готовность обращаться к психологу или психотерапевту остается низкой из-за стигматизованности такой помощи, многочисленных психологических барьеров.

Существование таких барьеров подтверждает необходимость повышения культуры психического здоровья молодежи, психоедукацию по поводу признаков, факторов обострения психологических трудностей и последствий игнорирования их значимости, отсутствия должного профессионального вмешательства. Также важным является разъяснение путей и методов различных форм психологической помощи и их терапевтической ценности. Не менее важной задачей является налаживание сотрудничества центров психологического консультирования при университетах с сетью институтов по защите психического здоровья: кризисных центров, центров социального сопровождения, психоневрологических диспансеров, правозащитных учреждений с целью всеобъемлющей опеки клиентов или содействия формирования у них соответствующей компетентности относительно предотвращения и преодоления проблем психического здоровья.

Текст: Т. Сокот



