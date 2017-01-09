В двух ДТП в Башкирии погибли сразу пять человек
09.01.2017 11:16 / Происшествия / Прочли: 156 человек
Речь идет о двух автомобильных авариях в Башкирии. Это были серьезные ДТП, в результате которых погибли пять человек. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причины дорожно-транспортных происшествий.
Две автомобильные аварии с весьма тяжкими последствиями произошли в Башкирии. В результате случившихся ДТП погибли пять человек. Это сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.
Текст сообщения носит следующий характер: - "в Уфимском районе на автодороге Авдон - Подымалово столкнулись автомобили Nissan и ВАЗ-2112. Погибли три человека, еще четверо пострадали. Спустя 15 минут в Благовещенском районе на дороге Уфа - Янаул произошло столкновение машин Daewoo Nexia и Mitsubishi Lancer, в результате погибли два человека".
На место обоих происшествий выехали следственно-оперативные группы. В настоящий момент устанавливаются причины ДТП.
Текст сообщения носит следующий характер: - "не исключено, что главной причиной обеих автоаварий является превышение скорости. После экспертиз будет также ясно, не находились ли водители в состоянии опьянения".
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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