Умирающая от рака молодая британка добилась, чтобы ее тело заморозили

В Великобритании девочка-подросток 14 лет, находящаяся на неизлечимой стадии рака, в судебном порядке отстояла право на криогенную консервацию своего тела. Юная британка верит, что сможет проснуться, когда ее болезнь станет излечимой. Имя девушки не сообщается, известны только ее инициалы — JS.

Британские СМИ цитируют письменное обращение девочки к суду: «Мне всего 14 лет, и я не хочу умирать, но я знаю, что умираю. Не желаю, чтобы меня хоронили. Я думаю, что криоконсервация даст мне шанс вылечиться, проснувшись пусть даже через сотни лет».

Судья Питер Джексон постановил, что мать девушки имеет право единолично решать судьбу подростка. После решения суда тело девушки перевезли из Лондона в США, где оно подверглось криогенной заморозке.



Хранение тела «неограниченное время» осуществляет коммерческая организация Alcor в штате Аризона, стоимость услуги составила £37 тыс.

Текст: Е. Скобелева