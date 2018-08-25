Межсезонный период: массажист Виктория Кравец об интересных и полезных фактах массажной терапии
25.08.2018 12:46 / Общество / Прочли: 499 человек
А знали ли Вы, что на нашей коже около 5 миллионов сенсорных рецепторов?
Здоровое касание любого вида сенсорного рецептора способно уменьшить частоту сердечных сокращений и понизить кровяное давление. Еще Юлий Цезарь практиковал массаж, чтобы максимально уменьшить последствия своей эпилепсии. У него была нарушена нейромодуляция.
В 1996 году впервые в качестве основной медицинской услуги на Олимпийских Играх в Атланте официально предложили массажную терапию. Она близка к массажу, но все-таки между ними существует разница. Массаж делают при любых обстоятельствах и в любом месте. Все тонкости человеческой анатомии не настолько актуальны, как в случае с массажной терапией. Она предусматривает глубокие познания в области строения и организма человека и более профессиональна и продвинута нежели обычный массаж. За основу массажной терапии принято считать скорее интуицию, нежели технику.
Массажист Виктория Кравец говорит, что суть массажной терапия заключается в воздействии на мягкие ткани с целью их нормализации. В практике принято пользоваться самыми разными физическими методами. Это может быть зажатие, оказание постоянного или переменного давления, стимулирование мышечных движений. Терапевты отдают предпочтение работе руками, но могут и массажировать локтями, ногами, предплечьями.
Массажная терапия преследует единственную цель исцеление тела на физическом уровне. В результате, Виктория Кравец утверждает, что улучшается здоровье и самочувствие человека. Все методы на благо опорно-двигательного аппарата, кровообращения, лимфатической, нервной и других систем организма.
Основная составляющая массажной терапии – это прикосновение. Оно сочетает в себе науку и искусство.
Терапевту нужно знать конкретные приемы массажа, а только потом, учитывая собственное чувство осязания, он способен определить силу давления, которая нужна для каждого человека. Дальше можно выявлять зоны напряжения, заниматься осложнениями в мягких тканях. Специалисты в заданной области утверждают, что за прикосновением стоит ощущение заботы, а это очень важный компонент исцеления. Еще прикосновение и массаж стимулируют выброс эндорфинов, естественным путем утоляют в организме человека и поднимают ему настроение.
На самом деле массажная терапия оказывает положительное влияние на общее самочувствие и здоровье клиента, расслабляя все тело, напряженные мышцы, снимая усталость и боль в мышцах. У человека после хорошей массажной терапии увеличивается гибкость и диапазон движения, не настолько сильной является хроническая боль, успокаивается нервная система. Также понижается кровяное давление, снижается частота сердечных сокращений. Изменения касаются и кожи – повышается ее тонус кожи. Благодаря массажной терапии легче восстановиться после травм и болезней, уменьшаются головные боли, умственное напряжение. Да и вообще, она способствует спокойному сну.
Массажист Виктория Кравец обращает внимание общественности на то, что наступает осень и у большинства обострятся заболевания, поэтому в самый раз позаботиться о себе преждевременно.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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