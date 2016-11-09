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В Лондоне вследствие схода трамвая с путей погибли пятеро людей

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В Лондоне вследствие схода трамвая с путей погибли пятеро людей

09.11.2016 23:28 / Происшествия / Прочли: 80 человек

Пять человек стали жертвами сегодняшнего трагического происшествия в столице Великобритании: с рельсов сошел трамвай. 

В результате схода с рельсов и опрокидывания трамвая в густонаселенном районе Кройдон в южной части Лондона погибли пять человек и десятки получили ранения.

Рельсовое транспортное средство сошло с путей и перевернулось в нескольких метрах от остановки, неподалеку от станции Кройдон в пригороде Лондона. Произошел трагический инцидент приблизительно в 6:10 утра по местному времени. Очевидцы рассказывали, что услыхали треск и крики.

Как сообщили в городской службе экстренной помощи, по меньшей мере полсотни человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Некоторые из них получили серьезные повреждения.

С официальным коментарием по поводу случившегося к согражданам обратилась премьер-министр Великобритании Тереза Мей. Глава правительства, в частности, сказала, что ее мысли и молитвы с теми, кто пострадал в аварии.

Машинист трамвая задержан транспортной полицией. 

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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