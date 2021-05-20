Супермаркеты Carrefour в Кении: цена скидок





В магазине время от времени в адресной системе появляется диктор, чтобы соблазнить покупателей различными предложениями дня, начиная от продуктов питания и заканчивая электроникой.

Эта стратегия помогла французскому гиганту розничной торговли добиться прогресса в жестком секторе розничной торговли Кении, который имеет другие сети супермаркетов.

С момента открытия магазина в крупнейшей экономике Восточной Африки в 2016 году Carrefour быстро расширилась и теперь управляет 13 магазинами в крупных городах Найроби и Момбаса, что делает его одной из крупнейших зарубежных сетей супермаркетов страны.

Carrefour злоупотребил своей властью.

Хотя большинство покупателей может не интересоваться, как Carrefour добивается более низких цен, похоже, что сеть супермаркетов черпала часть своей дисконтной силы, заставляя своих поставщиков брать на себя бремя очевидных сделок.

В апреле CT постановил, что французский розничный торговец вынудил поставщиков соглашаться на более низкие цены через систему скидок.

В то время как скидки распространены в розничном секторе, CT обнаружил, что Carrefour злоупотребила своим влиянием в качестве крупного покупателя.

Французская сеть магазинов гордится своей продукцией местного производства.

Вот уже два года, как Carrefour ведет борьбу с Orchards Limited, кенийским производителем йогурта, - дело, которое привело к решению трибунала.

Документы, поданные в Управление по конкуренции (CA), которое рассматривало спор до того, как он был передан в CT, показали, что Carrefour требовал от Orchards предоставить 10% скидку на все поставки Carrefour и дополнительную скидку 1,25% на годовые продажи.

Таким образом, в течение года Carrefour будет платить за товары на 11,25% меньше, чем другие торговые точки.

Хотя Orchards была единственной компанией, обратившейся в суд, постановление предписало Carrefour пересмотреть более 700 соглашений с поставщиками в течение 30 дней.

Для постоянных покупателей в Carrefour скидки являются главным преимуществом.



