В столице завели уголовное дело на участников «стреляющего» свадебного кортежа

К счастью, в инциденте с применением оружия никто не пострадал. Но после обращения в полицию очевидцев в столице был введен план «Перехват». Подозреваемых оперативно задержали в районе парка "Царицыно".

Во время осмотра машины стражи порядка обнаружили в салоне два травматических пистолета. Выяснилось, что они зарегистрированы на двух пассажиров, все документы в порядке. На время дальнейшего разбирательства подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

По рассказам очевидцев, в кортеж входили автомобили "Майбах", "Бентли" и три разных "Порше". Из окна одного "Порше Кайена" гости произвели несколько выстрелов в воздух на Ленинградском проспекте.

Пострадавших не было, но "стреляющая свадьба" спровоцировала аварию возле парка "Царицыно". Девушка за рулем "Фольксвагена" засмотрелась на работавших с задержанными полицейских и резко затормозила, а водитель, ехавший сзади, не успел затормозить. Произошло незначительное столкновение.

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А. Замятина