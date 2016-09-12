В столице завели уголовное дело на участников «стреляющего» свадебного кортежа
Следователи по Москве возбудили уголовное дело по статье УК РФ о хулиганстве по факту стрельбы из машины Porsche, входящей в составе свадебного кортежа. Участник торжества, сопровождавшие автомобиль молодоженов, открыли стрельбу накануне на северо-западе столицы, - сообщает пресс-служба городского управления МВД
К счастью, в инциденте с применением оружия никто не пострадал. Но после обращения в полицию очевидцев в столице был введен план «Перехват». Подозреваемых оперативно задержали в районе парка "Царицыно".
Во время осмотра машины стражи порядка обнаружили в
салоне два травматических пистолета. Выяснилось, что они зарегистрированы на
двух пассажиров, все документы в порядке. На время дальнейшего разбирательства подозреваемых
отпустили под подписку о невыезде.
По рассказам очевидцев, в кортеж входили автомобили "Майбах", "Бентли" и три разных "Порше". Из окна одного "Порше Кайена" гости произвели несколько выстрелов в воздух на Ленинградском проспекте.
Пострадавших не было, но "стреляющая свадьба" спровоцировала
аварию возле парка "Царицыно". Девушка за рулем "Фольксвагена"
засмотрелась на работавших с задержанными полицейских и резко затормозила, а водитель,
ехавший сзади, не успел затормозить. Произошло незначительное столкновение.
Текст:
А. Замятина