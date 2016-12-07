Увеличилось число жертв землетрясения в Индонезии
07.12.2016 10:48 / Происшествия / Прочли: 59 человек
Сегодня в СМИ представлена информация о том, что оно возросло до 54 человек. Стало известно, что в результате подземных толчков тяжело травмированы оказались не менее 78 человек.
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате случившегося есть жертвы. Их число возросло до 54 человек.
Последствия землетрясения прокомментировал командующий индонезийскими Вооруженными силами в провинции Ачех. Он заявил, что в округе Пидиджая, что расположен рядом близко к эпицентру землетрясения, погибли 52 человека. Еще двое погибших есть в соседнем округе Бирёэн. Ранее в СМИ была информация о 25 погибших.
В результате землетрясения тяжело травмированы оказались не менее 78 человек.
Несколько слов о землетрясении. Оно произошло сегодня приблизительно в 05:03 по местному времени (01:03 мск). В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что его эпицентр расположился в 92 км на восток от города Банда-Ачех, что расположен на северном побережье индонезийского острова Суматра. Что касается очага землетрясения, он залег на глубине в пределах 10 км.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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