Увеличилось число жертв землетрясения в Индонезии

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате случившегося есть жертвы. Их число возросло до 54 человек.







Последствия землетрясения прокомментировал командующий индонезийскими Вооруженными силами в провинции Ачех. Он заявил, что в округе Пидиджая, что расположен рядом близко к эпицентру землетрясения, погибли 52 человека. Еще двое погибших есть в соседнем округе Бирёэн. Ранее в СМИ была информация о 25 погибших.





В результате землетрясения тяжело травмированы оказались не менее 78 человек.





Несколько слов о землетрясении. Оно произошло сегодня приблизительно в 05:03 по местному времени (01:03 мск). В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что его эпицентр расположился в 92 км на восток от города Банда-Ачех, что расположен на северном побережье индонезийского острова Суматра. Что касается очага землетрясения, он залег на глубине в пределах 10 км.





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Т. Сокот



