Рекламные услуги агентства Experience
20.10.2016 14:19 / Экономика / Прочли: 94 человек
Рекламное агентство Experience предоставляет услуги PR и рекламы 15 лет. Своей продуктивной работой в отрасли промоушена, агентство обзавелось постоянными клиентами и ценным опытом.
Так же Experience организовывает корпоративные мероприятия и рекламные сопровождения брендов. Творческй и нестандартный подход помогает работникам стимулировать повышение продаж и продвижения бренда клиента. Агенство полного цыкла обосновано в Москве. На сегодняшний день ООО «Экспириенс» сотрудничает с многими известными брендами. Примеры работ представлены во всех регионах России, а представительства присутствуют в городах и больших административных центрах, что еще раз доказывает известность и качество исполняемой работы.
Световые короба
Одной из самых популярных услуг раскрутки и продвижения бренда являются лайтбоксы - рекламные конструкции для улицы. Оформляются фасады общественных и жилих зданий, офисных помещений и торговых центров. Установливать можна основы для надписи или самостоятельную вывеску. Клиент выбирает вид и цвет основы и сам пишет нужную надпись. Не смотря на выбранный размер, любой световой короб подсвечивается, и отлично виден в ночное время суток. Их отлично видно с дальнего расстояния. Такие вывески выглядят элегантно и подчеркивает солидность раскручиваемой марки. Короб не испортит общий вид здания, а только добавит "изюминку".
Рекламные баннеры
Баннеры на зданиях используются для оповещения или продвижения рекламных акций, предстоящих событий и т.д. Качественно выполненный баннер и размещенный в правильном месте, становится хорошим украшением любой улицы. Цены варьируются в зависимости от размеров и качества. Агентство разрабатывает оригинальную идею, подготавливает оригинал-макета и печатай рекламный баннер. Для дизайна используются фото клиента при соответствии требованиям формата и размера. Кооперируясь с клиентов, агентство учитывает все пожелания и создает оригинальную идею. Изготовление рекламных баннеров возможно при таких разрешениях изображений:
- до 200 см – 150 dpi;
- от 200 до 300 см – 100 dpi;
- от 300 до 400 см – 72 dpi;
- от 400 до 500 см – 50 dpi;
- от 500 до 1000 см – 30/40 dpi или в масштабе 1:10;
- свыше 1000 см принимаются в масштабе 1:10.
Бренд-зона
Что бы сделать товарный знак известным, понадобится привлекающая внимание бренд зона для промо акции. Конструкция и дизайн полностью зависит от концепции бренда и пожеланий клиента. Это может быть простая зона или же эффектная фигура с подсветками. При разработке используются современные технологии и креативный подход. Примеры работ находятся в портфолио Experience.
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Источник: LadyVenus.ru
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