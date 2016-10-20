Рекламные услуги агентства Experience

Так же Experience организовывает корпоративные мероприятия и рекламные сопровождения брендов. Творческй и нестандартный подход помогает работникам стимулировать повышение продаж и продвижения бренда клиента. Агенство полного цыкла обосновано в Москве. На сегодняшний день ООО «Экспириенс» сотрудничает с многими известными брендами. Примеры работ представлены во всех регионах России, а представительства присутствуют в городах и больших административных центрах, что еще раз доказывает известность и качество исполняемой работы.

Световые короба

Одной из самых популярных услуг раскрутки и продвижения бренда являются лайтбоксы - рекламные конструкции для улицы . Оформляются фасады общественных и жилих зданий, офисных помещений и торговых центров. Установливать можна основы для надписи или самостоятельную вывеску. Клиент выбирает вид и цвет основы и сам пишет нужную надпись. Не смотря на выбранный размер, любой световой короб подсвечивается, и отлично виден в ночное время суток. Их отлично видно с дальнего расстояния. Такие вывески выглядят элегантно и подчеркивает солидность раскручиваемой марки. Короб не испортит общий вид здания, а только добавит "изюминку".

Рекламные баннеры

Баннеры на зданиях используются для оповещения или продвижения рекламных акций, предстоящих событий и т.д. Качественно выполненный баннер и размещенный в правильном месте, становится хорошим украшением любой улицы. Цены варьируются в зависимости от размеров и качества. Агентство разрабатывает оригинальную идею, подготавливает оригинал-макета и печатай рекламный баннер. Для дизайна используются фото клиента при соответствии требованиям формата и размера. Кооперируясь с клиентов, агентство учитывает все пожелания и создает оригинальную идею. Изготовление рекламных баннеров возможно при таких разрешениях изображений:

до 200 см – 150 dpi;



от 200 до 300 см – 100 dpi;



от 300 до 400 см – 72 dpi;



от 400 до 500 см – 50 dpi;



от 500 до 1000 см – 30/40 dpi или в масштабе 1:10;



свыше 1000 см принимаются в масштабе 1:10.



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