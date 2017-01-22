Голливуд: Николь Кидман скрывает вторую беременность

Актриса и кантри-певец воспитывают двух дочерей. В 2008 году на свет появилась их дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. Спустя два года еще одну девочку – Фэйт Маргарет – для пары выносила суррогатная мать.



В десятилетнем браке с актером Томом Крузом Николь Кидман вырастила двух приемных детей. Поговаривали, что звезда бесплодна, чтобы родить самой. Но во втором браке это ей удалось. И, возможно, спустя почти десять лет после рождения первенца – она снова смогла забеременеть.

Слухи об «интересном положении» героини фильмов «Чужие» и «Догвиль» появились после новогоднего выступления ее мужа. Николь поднялась на сцену вместе с Китом, пела и танцевала с супругом. Как отметили друзья артистов, она очень изменилась, буквально светилась изнутри, демонстрируя, что произошло что-то важное.

Николь Кидман и Кит Урбан познакомились в 2005 году. Менее чем через год они обручились и поженились. У певца есть проблемы с алкоголем, но любящая жена помогает ему преодолеть кризисы. Николь уверяет, что ради такого мужчины, как Кит, стоит стараться и беречь свою семью.