«Адские пожары» в Португалии локализовали на 70%

В то же время количество погибших в огне португальцев выросло до 64 человек. Пожарные продолжают бороться с огненной стихией. В настоящий момент огонь распространился на регионы Коимбра и Каштелу-Бранку. В огненном капкане оказались закрыты десятки деревень.



По состоянию на утро вторника, число погибших вследствие масштабного пожара в Португалии составляло 64 человека. Много людей заживо сгорели в своих автомобилях, задохнулись в собственных жилищах, оказавшись волею судьбы в самом эпицентре пожара в местности Педрогао-Гранде.

«Трагедии такого масштаба доселе мы еще не видели», – обратился к соотечественникам португальский премьер и объявил в стране трехдневный траур.

Количество задействованных пожарных увеличили до тысячи. По данным португальских властей, 70 процентов площади, охваченной огнем, уже под контролем. Но пламя распространяется на соседние регионы. В каких-то 200 километрах от Лиссабона бушует пламя.

Лесные пожары начались в Португалии еще 17 июня, и до сих пор огнеборцы не могут их усмирить. Тушение осложняется сильным ветром. Последний схожий по масштабам пожар произошел в стране полстолетия назад: в 1966 в результате семидневного пожара погибли 25 людей в городе Синтра под тем же Лиссабоном.

Текст: Е. Скобелева