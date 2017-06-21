«Адские пожары» в Португалии локализовали на 70%
Португальские власти отчитались, что лесные пожары, охватившие страну, огнеборцам удалось локализовать на 70 процентов.
В то же время количество погибших в огне португальцев
выросло до 64 человек. Пожарные продолжают бороться с огненной стихией. В
настоящий момент огонь распространился на регионы Коимбра и Каштелу-Бранку. В
огненном капкане оказались закрыты десятки деревень.
По состоянию на утро вторника, число погибших вследствие масштабного пожара в Португалии составляло 64 человека. Много людей заживо сгорели в своих автомобилях, задохнулись в собственных жилищах, оказавшись волею судьбы в самом эпицентре пожара в местности Педрогао-Гранде.
«Трагедии такого масштаба доселе мы еще не видели», – обратился к соотечественникам португальский премьер и объявил в стране трехдневный траур.
Количество задействованных пожарных увеличили до тысячи. По данным португальских властей, 70 процентов площади, охваченной огнем, уже под контролем. Но пламя распространяется на соседние регионы. В каких-то 200 километрах от Лиссабона бушует пламя.
Лесные пожары начались в Португалии еще 17 июня, и до сих пор огнеборцы не могут их усмирить. Тушение осложняется сильным ветром. Последний схожий по масштабам пожар произошел в стране полстолетия назад: в 1966 в результате семидневного пожара погибли 25 людей в городе Синтра под тем же Лиссабоном.
Текст: Е. Скобелева