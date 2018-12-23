Синоптики о том, что в Москве в ближайшие два дня выпадет 15 см снега

Комплекс городского хозяйства Москвы, ссылаясь на метеорологов представил информацию о том, что до конца месяца, преимущественно это два-три ближайших дня, выпадет приблизительно 15 сантиметров снега.



Обратим внимание на тот факт, что в российской столице к работе уже привлекли приблизительно восемь тысяч единиц снегоуборочной техники.

Текст: Т. Сокот



