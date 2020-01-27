Ракеты попали в посольство США в Багдаде на фоне протестов

По крайней мере три ракеты попали в посольство США в столице Ирака Багдаде в воскресенье.



Одна ракета попала в столовую посольства, а две другие приземлились на небольшом расстоянии,.

По меньшей мере три человека ранены. Впервые за многие годы сотрудники пострадали в результате таких нападений.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность, но США обвиняли в прошлом поддерживаемые Ираном военные группировки в Ираке.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди осудил нападение, заявив, что продолжение таких действий может «перетащить Ирак в поле битвы».

Госдепартамент США заявил: «Мы призываем правительство Ирака выполнить свои обязательства по защите наших дипломатических объектов».

Недавние нападения были направлены на посольство или иракские военные базы, где размещены американские войска.

В последние месяцы Ирак втянулся в быстрое ухудшение отношений между Ираном и США.

Это включало убийство США главного иранского военного командира генерала Касема Солеймани в результате удара беспилотника 3 января в аэропорту Багдада.

Во время забастовки в США также был убит иракец Абу Махди аль-Мухандис, который командовал поддерживаемой Ираном ополченческой группировкой "Хатболла".

Мощный иракский священнослужитель Моктада ас-Садр организовал антиамериканские демонстрации, направленные на оказание давления на американские войска с целью покинуть Ирак.

Сторонники Садра были вовлечены в широкомасштабные антиправительственные протесты, прежде чем священнослужитель призвал к тому, чтобы центр внимания переместился в США после убийства Сулеймани.

В субботу они начали выходить из антиправительственных сидячих лагерей.

Текст: Т. Сокот



