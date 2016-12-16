Путин распробовал японское сакэ, и оно пришлось ему по вкусу





На пятничной пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьером Синдзо Абэ Владимир Владимирович посетовал на то, что во времени пребывания в японском Ногато, где проходила их встреча с председателем правительства Японии, ему так и не удалось искупаться в местных термальных источниках. Отвечая на вопрос журналиста, Глава России пошутил: "По поводу горячих источников, мне удалось прикоснуться только к одному горячему источнику — это сакэ местного производства. Называется "Восточная красавица". "Очень рекомендую", — добавил Путин, отметив, что увлекаться спиртными напитками все же не стоит, необходимо знать меру.





Текст: Е. Скобелева

