Обзор самой интересной группы Чемпионата Мира по футболу в России

Конечно, внимание зрителей из России будет приковано к группе А, где сыграет команда-хозяин Чемпионата Мира 2018. Но всем любителям футбола обязательно стоит обратить внимание на квартет Н, где встретятся Польша, Колумбия, Сенегал и Япония. Все команды приблизительно равны. Разве что у Хамеса Родригеса и компании есть небольшой перевес. Но, судя по букмекерским котировкам и тому, что пишут аналитики портала online-bookmakers.com , он минимален. Поэтому есть смысл разобрать каждую сборную более детально, чтобы понимать, кто и на что способен.





Los Cafeteros (Кофейщики)





Именно так называют фаворита (перевес минимальный) этой непростой группы. Отбор к этому чемпионату проходил достаточно нервно. Последние матчи с Венесуэлой и Бразилией заставили понервничать болельщиков колумбийцев. Там «кофейщики» добыли лишь ничьи, которые поставили под угрозу их участие на Мундиале. Но все закончилось хорошо и они все-таки вышли в финальную часть соревнования.





Состав у Колумбии достаточно добротный. Есть опытный Оспина на воротах, не менее опытный Кристиан Сапата в обороне. В полузащите будут играть еще одни ветераны – Карлос Санчес и Абель Агилар. В нападении все более интересно – Хамес Родригес, Радаель Фалькао, Карлос Бакка. Хватит ли этого для выхода дальше? Это большой вопрос.





Białe Orły (Белые орлы)





Эти птицы в последние годы приучили своих болельщиков к определенным успехам. Опускать планку они не собираются. Квалификацию поляки прошли очень уверенно – 8 побед из 10 возможных. Были, конечно, несуразные результаты, но их можно считать случайными.





Состав Польши, как и раньше, достаточно мощный. На воротах Войцех Щесны из Ювентуса или Фабьянски их Суонси. В обороне Пищек, Глик, Рыбус, известный болельщикам московского Локомотива. В полузащите Блащиковски, Гросицки, Крыховяк и Зелински. Нападение тоже неплохое – Левандовски в роли капитана. Его подменяют Милик и Теодорчик. Кажется, что такая конфигурация выглядит мощнее, чем у Колумбии.

Les Lions de la Teranga (Львы Теранги)





Африканские львы без особых проблем преодолели квалификацию на своем континенте. Но соперники там, как и всегда, очень слабые. Поэтому особого смысла учитывать такие «успехи» смысла нет.





В составе можно выделить Калиду Кулибали, за которым третий год подряд гоняется Челси, Мбоджа из Андерлехта, Гейе из Эвертона, Куяте из Вест Хэма. Конечно же, внимания заслуживает Садио Мане из Ливерпуля и, пожалуй, известного в прошлом своими выступлениями во Франции Муссу Соу. А еще есть такие люди, как Кейта Бальде, Мбай Ньянг и Диафра Сако. Наверняка, любителям футбола эти имена знакомы.









Главное, что у Сенегала есть отличная командная игра. Не зря специалисты сайта Онлайн Букмекерс относят эту команду в категорию темных лошадок. Львы могут выстрелить! Кстати, рекомендуем ознакомиться с прогнозами и ставками на Чемпионат Мира по футболу в России. Сейчас коэффициенты букмекерских контор еще высокие, что делает их очень выгодными для футбольных ставок.





サムライ・ブル (Самураи буру)





Самураи совершенно спокойно прошли до невозможности слабый первый раунд азиатского отбора – 22 очка из 24 возможных. Затем был более сложный второй этап и там японцы потерпели два поражения при шести победах и двух ничьих. Все же они поедут летом в Россию и будут сражаться за честь своей страны.





Если честно, сражаться здесь особо некому. Много людей играет в национальном чемпионате. А это уровень ФНЛ или даже ниже. Есть Юто Нагатомо, Кэйсукэ Хонда, Мая Ёсида, Хироки Сакаи, которого мы недавно видели в финале Лиги Европы, Сндзи Кагава и Синдзи Окадзаки. Но первых двух можно смело относить в категорию бывших звезд. Они уже свое отыграли. Хонду вообще занесло в Пачуку. Остальные играют регулярно. Но хватит ли этого для выхода из такой группы? Вряд ли.

Итоги обзора

Судя по тому, что обсуждалось выше, Польша и Сенегал имеют наибольшие шансы на выход из группы. Вполне вероятно, мы увидим сенсацию в виде вылета на ранней стадии команды Колумбии. Но у нее достаточно возрастной состав, который пока еще свежие поляки, а тем более выносливые сенегальские львы могут перебегать. У Японии все-таки слишком мало сил, чтобы тягаться с такими коллективами. Пишите, что вы думаете по этому поводу.