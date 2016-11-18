"Филадельфия" победила "Виннипег" в НХЛ: счет 5:2

"Филадельфия" очень уверенно победила "Виннипег". Счет игры - 5:2. Напомним, что это был домашний матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).







Несколько слов о самой игре. Столь результативную передачу дал российский защитник хозяев Иван Проворов. Она для него стала седьмой в сезоне-2016/17.





Обратим внимание на то, что в составе "Филадельфии" шайбы были заброшены следующими игроками: -





• Шон Кутюрье на (10-й минуте);

• Майкл Раффль (тоже на 10-1 минуте);

• Мрак Штрайт (33-я минута;

• Уэйн Симмондс (46-я минута);

• Брэндон Мэннинг (60-я минута).





Что касается "Виннипега", здесь отличились:

• Дастий Байфульен (27-я минута);

• Блэйк Уилер (38-я минута).





Проворов провел на площадке 19 минут 52 секунды. За это время он успел не только отдать результативную передачу, но и нанести один бросок, заблокировав в ходе игры четыре броска соперников, а также провести два силовых приема. Всего в активе 19-летнего россиянина в настоящий момент семь очков в 18 играх сезона.





В результате игры поучилось, что "Филадельфия" поднялась на 10-е место в Восточной конференции, так как она набрала 19 очков в 18 матчах. "Виннипег" находится на третьей строчке на Западе. У него 20 очков после 19 игр.





Напомним, что в следующем матче, который состоится завтра, 19 ноября "Филадельфия" будет играть на своей площадке против клуба "Тампа-Бэй". В этот же день "Виннипег" должен встретиться на выезде с "Бостоном".





Одновременно состоялась и параллельная встреча "Торонто", на которой он разгромил на своей площадке "Флориду". Счет игры следующий: - 6:1.





Текст:

Т. Сокот



