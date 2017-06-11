В верхах определились с датой встречи Путина и Трампа
Стало известно, когда впервые встретятся главы двух мощных государств, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
Первая официальная встреча президентов США Дональда Трампа и
России Владимира Путина произойдет на полях саммита так называемой «Большой
двадцатки». Главы государств, входящих в состав G20, будет проходить в немецком
городе Гамбурге 7-8 июля.
Об этом в самолете сообщил представителям прессы представитель Белого дома. Отметим, что Трамп с Путиным встретятся в период, когда между двумя сильными странами накаляется атмосфера в связи с расследованием якобы вмешательства РФ в избирательный процесс во время предвыборной гонки в Америке.
Раньше западные СМИ уведомляли о якобы состоявшемся между лидерами двух государств телефонном разговоре. Во время этой беседы будто бы из уст американца прозвучала критика в адрес российского коллеги относительно договора о ядерном вооружении. Об этом медийщикам рассказал инсайдер, который работает в администрации американского президента и осведомлен о содержании разговора глав двух держав.
Как поведал американским журналистам источник в Белом доме, когда, беседуя по телефону с Трампом, Путин поднял вопрос о возможности пролонгации договора «Новый старт» (также известен как СНО-ІІІ), который действовал с 2010 года, Трамп вообще не был осведомлен, что это за соглашение, и без стеснения обратился к своим помощникам с вопросом «Что это вообще за договор такой?»
В итоге американский лидер заявил Владимиру Путину, что «Новый старт» - один из неудачных договоров, подписанных еще администрацией его предшественника Барака Обамы, к тому же, по мнению Дональда Трампа, от этого соглашения выгоду получает только Россия в одностороннем порядке.
Текст: Е. Скобелева