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В верхах определились с датой встречи Путина и Трампа

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В верхах определились с датой встречи Путина и Трампа

11.06.2017 00:58 / Происшествия / Прочли: 255 человек

Стало известно, когда впервые встретятся главы двух мощных государств, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

Первая официальная встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина произойдет на полях саммита так называемой «Большой двадцатки». Главы государств, входящих в состав G20, будет проходить в немецком городе Гамбурге 7-8 июля.

Об этом в самолете сообщил представителям прессы представитель Белого дома. Отметим, что Трамп с Путиным встретятся в период, когда между двумя сильными странами накаляется атмосфера в связи с расследованием якобы вмешательства РФ в избирательный процесс во время предвыборной гонки в Америке.

Раньше западные СМИ уведомляли о якобы состоявшемся между лидерами двух государств телефонном разговоре. Во время этой беседы будто бы из уст американца прозвучала критика в адрес российского коллеги относительно договора о ядерном вооружении. Об этом медийщикам рассказал инсайдер, который работает в администрации американского президента и осведомлен о содержании разговора глав двух держав. 

Как поведал американским журналистам источник в Белом доме, когда, беседуя по телефону с Трампом, Путин поднял вопрос о возможности пролонгации договора «Новый старт» (также известен как СНО-ІІІ), который действовал с 2010 года, Трамп вообще не был осведомлен, что это за соглашение, и без стеснения обратился к своим помощникам с вопросом «Что это вообще за договор такой?»

В итоге американский лидер заявил Владимиру Путину, что «Новый старт» - один из неудачных договоров, подписанных еще администрацией его предшественника Барака Обамы, к тому же, по мнению Дональда Трампа, от этого соглашения выгоду получает только Россия в одностороннем порядке. 

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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