Молодой российский троеборец погиб на соревнованиях в Белоруссии
21-летний всадник из России Никита Сотсков погиб на турнире в Минске. Спортсмен упал с коня, проходя дистанцию, и при падении сильно ударился о препятствие, - сообщает сайт Международной федерации конного спорта (FEI).
"С очень тяжелым сердцем мы подтверждаем, что спортсмен
получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате несчастного случая",
- отметила генсек FEI Сабрина Ибанез. От имени FEI и всего спортивного сообщества
она выразила искренние соболезнования семье погибшего.
Федерация конного спорта России также информировала, что
российского троеборца врачи не смогли спасти после того, как молодой человек неудачного
упал с лошади. Трагедия случилась в субботу в Минске, где проходил
международный турнир по троеборью.
Никита Сотсков выступал в соревнованиях по троеборью с
2008 года. В прошлом году он завоевал серебряную и бронзовую медали на первенстве
России среди юниоров.
Текст:
А. Замятина