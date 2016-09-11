Молодой российский троеборец погиб на соревнованиях в Белоруссии

"С очень тяжелым сердцем мы подтверждаем, что спортсмен получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате несчастного случая", - отметила генсек FEI Сабрина Ибанез. От имени FEI и всего спортивного сообщества она выразила искренние соболезнования семье погибшего.



Федерация конного спорта России также информировала, что российского троеборца врачи не смогли спасти после того, как молодой человек неудачного упал с лошади. Трагедия случилась в субботу в Минске, где проходил международный турнир по троеборью.

Никита Сотсков выступал в соревнованиях по троеборью с 2008 года. В прошлом году он завоевал серебряную и бронзовую медали на первенстве России среди юниоров.

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А. Замятина