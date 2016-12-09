Магнитуда землетрясения у побережья Калифорнии составила 6,8

Геологическая служба США проинформировала общественность о землетрясении магнитудой 6,8, которое произошло у берегов штата Калифорния.



Согласно обнародованным ее данным известно, что эпицентр подземных толчков расположился в 165 км на запад от города Ферндейл. Очаг землетрясения залег на глубине 10 км.





Какие-либо данные о разрушениях и пострадавших в настоящий момент не поступали. Об угрозе возникновения цунами не объявляли.





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Т. Сокот



