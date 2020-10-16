Covid: Ремдесивир «практически не влияет» на выживаемость – представители ВОЗ





Антивирусный препарат ремдесивир практически не влияет на шансы на выживание пациентов с Covid. Таковы результаты исследованияе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В исследовании ВОЗ оценивались четыре потенциальных препарата от Covid-19, включая ремдесивир и гидроксихлорохин.

Ремдесивир один из первых препаратов, которые начали использовать для лечения коронавируса. Он не так давно использовал президент США Дональд Трамп. Принимал Трамп этот препарат, когда находился в больнице.

Производитель препарата Gilead отверг результаты исследования.

В заявлении Gilead сказано, что результаты исследования «несовместимы» с другими, и представители компании «обеспокоены» тем, что результаты еще не рассмотрены.

Текст: Т. Сокот



