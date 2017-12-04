Вечная память: скоропостижно скончался Александр Козлов, замглавы ПАО «Газпрома»

Известно, что Александр Козлов скоропостижно скончался вчера, 3 декабря, информирует общественность пресс-служба компании. Так, 29 декабря у него мог быть юбилей - ему должно было бы в этот день исполниться 65 лет.



Несколько слов о самом Александре Козлове. Он в 2000-2004 годах был заместителем управляющего дела президента РФ, а в самом «Газпроме» он исполнял обязательства зампреда правления с 2005 года.





Александра Козлова в свое время наградили орденом Дружбы, почетным знаком «Управление делами Президента Российской Федерации».

Текст: Т. Сокот



