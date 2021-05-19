Научно-исследовательское судно установило рекорд глубины у берегов Японии





Установлен новый глубоководный рекорд по научному бурению.

Исследователи, работающие у берегов Японии, спустили гигантский поршневой пробоотборник на глубину более 8 км, чтобы удалить отложения с морского дна.

Просто для того, чтобы оборудование опустилось на дно океана, потребовалось два часа 40 минут.

Буровые учения, установленные с исследовательского судна Kaimei, являются частью проекта по изучению истории сильных землетрясений в регионе.

Выбранный основной участок в Японской впадине находится очень близко к эпицентру события Тохоку-оки с магнитудой 9,1 в 2011 году, которое также вызвало цунами, разрушившее общины на восточном побережье страны и разрушившее атомную электростанцию Фукусима.

Мы надеемся, что 37-метровый осадок, извлеченный поршневым пробоотборником, сохранит детали гораздо более старых землетрясений - тех, которые произошли до появления каких-либо письменных свидетельств.

Команда экспедиции следит за спуском и пробойником.

Профессор Майкл Штрассер, руководитель совместной экспедиции из Университета Инсбрука, написал в блоге проекта: «Мы высоко ценим огромные усилия капитана и его команды по безопасному выполнению таких сложных сверхглубоких операций по бурению кернов воды, и с нетерпением ждем провести научный анализ этих образцов из самых глубоких недр ».

Предыдущий рекорд самого глубокого бурения был установлен южнее в Тихом океане НИС «Гломар Челленджер». Он поднял отложения на глубине 7 км в Марианской впадине в 1978 году.



