Мобильные устройства Apple оказались под угрозой запрета во всем мире
Американская компания Qualcomm, производящая чипы, обратилась в Комиссию по международной торговле США с жалобой на корпорацию Apple. Авторы иска уверяют, что международный лидер по продаже смартфонов украл у них шесть важных патентов и использует их в своих устройствах.
Компания Qualcomm просит американские власти жестко наказать Apple за нарушение законодательства, а именно – запретить продажу iPhone всех поколений, в которых якобы незаконно используются чужые технологии. Заявитель требует запретить реализацию продукции Apple не только в США, но и по всему миру.
При этом производитель чипов не называет конкретные модели смартфонов или
планшетов от Apple, в которых используются их фирменные технологии. Заявление направленно
в районный суд Калифорнии, который должен принять решение по этому вопросу.
Текст:
Е. Скобелева