Мобильные устройства Apple оказались под угрозой запрета во всем мире

Компания Qualcomm просит американские власти жестко наказать Apple за нарушение законодательства, а именно – запретить продажу iPhone всех поколений, в которых якобы незаконно используются чужые технологии. Заявитель требует запретить реализацию продукции Apple не только в США, но и по всему миру.

При этом производитель чипов не называет конкретные модели смартфонов или планшетов от Apple, в которых используются их фирменные технологии. Заявление направленно в районный суд Калифорнии, который должен принять решение по этому вопросу.

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Е. Скобелева