«Блондинка в законе» Риз Уизерспун снова беременна?

При стройной фигуре 41-летняя знаменитость выглядит то ли поправившейся в области талии, то ли действительно на первых месяцах «интересного положения». Также пресса обратила внимание на то, что в последнее время Риз выбирает просторные платья, не подчеркивающие фигуру.





Ни актриса, ни ее родственники и друзья вероятное пополнение в семье пока не комментируют. Напомним, Риз Уизерспун вместе с мужем Джимом Томом воспитывают двоих сыновей и дочку.

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Е. Скобелева