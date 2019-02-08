Последствия ДТП в Иркутской области: погибли четыре человека

Это было столкновение маршрутного такси с КамАЗом. ДТП произошло на днях.



Последствия происшествия следующие: погибли четыре человека. В числе пострадавших еще пять человек. Эта информация принадлежит представителям пресс-службы ГУ МВД по региону.

Несколько слов об аварии, В ней погибли водитель и пассажиры маршрутки.

Говорят, что КамАЗ ремонтировался. Он оказался гружен лесом.

На место ДТП оперативно выехали сотрудники полиции. Также отправились сотрудники скорой помощи. Были и представители МЧС.

Дальше выяснялись обстоятельства аварии.

Текст: Т. Сокот



