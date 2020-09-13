Эксперт об опасности популярных паролей у россиян





Суть в том, что некоторые пароли в Сети используют достаточно часто. Это мнение эксперта. Пользователи думают не о своей цифровой безопасности. Они думают о том, насколько легко запомнить и быстро набрать комбинацию букв и цифр.

Лидеры паролей до сих пор следующее пароли - 123456, 123456789 и qwerty. Да и от password, 123456786, qwerty123 пользователи тоже не отказались. Намного реже используют следующие пароли: 1q2w3e, 111111 и 1234567890.

На кириллице популярны комбинации: «пароль», «йцукен», «я», «любовь», «привет», «солнышко», а также использование имен, к примеру, Наташа и Андрей. Некоторые ресурсы, заботясь о безопасности своих пользователей, запрещают такие пароли.

Оганесян напомнил, что мошенники всегда начеку и знают о популярности паролей. Эксперт указал, что числовые или буквенные комбинации, построенные на основе отдельных слов легче взломать. У злоумышленников в арсенале есть специальные словари.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» информировали общественность о том, что возможны новые целевые атаки со стороны известной хакерской группировки Lazarus из КНДР в России.

Текст: Т. Сокот



