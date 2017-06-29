Происшествие в Подмосковье: между собой столкнулись три автомобиля и автобус

В подмосковном Серпухове между собой столкнулись сразу три легковых автомобиля и рейсовый автобус. В результате инцидента пострадал один человек. Это сообщение принадлежит пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.







Текст сообщения пресс-службы носит следующий характер: - "В Серпухове на пересечении улицы Чернышевского и улицы Захаркина легковой автомобиль Hyundai Sonata столкнулся с автомобилем Toyota RAV 4, который по инерции ударил автомобиль Mercedes Sprinter. Затем уже Mercedes по инерции въехал в рейсовый автобус".





В результате аварии есть пострадавший – это водитель автомобиля Hyundai. В ГУ МВД сообщили о том, что в автобусе в момент аварии пассажиров не было.





В настоящий момент устанавливаются причины происшествия.





Текст:

Т. Сокот



