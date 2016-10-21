Последствия тайфун "Сарика": он затопил десятки населенных пунктов на острове Хайнань

Напомним, что тихоокеанский тайфун "Сарика" в виде тропического шторма обрушился на побережье Южного Китая.







В СМИ представлена информация о том, что он снова вышел на сушу в районе города Дунсян, Гуанси-Чжуанский автономный район. Что касается скорости ветра в эпицентре циклона, он составил в пределах до 90 км в час.





Есть последствия случившегося – затоплены десятки населенных пунктов на острове Хайнань.





К этому времени уже возобновлена работа международного аэропорта "Мэйлань" в Хайкоу, провинциальная столица. Вновь началась поддерживаться паромное сообщение между островом Хайнань и материком.





К этому времени власти Хайнаня подсчитали урон от тайфуна, затопившего 62 населенных пункта. Водой оказались покрыты 15 тыс. гектаров полей.

Что касается прямого материального ущерба, он в настоящий момент оценен в конкретную сумму и составил $85 млн или 570 млн. юаней.





Текст:

Т. Сокот



