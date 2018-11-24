Инцидент в Доминикане: пропал вертолет с туристами

Об этом инциденте известно следующее: связь с вертолетом пропала на днях = 22 ноября вечером (18:00 по местному времени).







Кстати, из какой страны эти путешественники, так и неизвестно.





Ситуацию прокомментировали представители Доминиканского института гражданской авиации. Они сообщили, что они при поддержке военных заняты поисковой операцией.

Текст: Т. Сокот