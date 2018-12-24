ДТП с участием скорой помощи в столице: машина столкнулась сразу с несколькими автомобилями

Этот инцидент случился на съезде с Третьего транспортного кольца на Комсомольский проспект.



Случившееся прокомментировали в столичном главке, сообщив о том, что "По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло столкновение нескольких автомобилей, в том числе автомобиля скорой помощи".

В результате этой автоаварии пострадали люди. Их тщательно осматривают прибывшие наряды скорой помощи.

Текст: Т. Сокот



