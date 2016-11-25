В Барнауле – нулевая видимость из-за сильной метели

На дорогах образовались высокие переметы, ветер постоянно усиливается. Видимость на дорогах практически нулевая, - подчеркивают в региональном управлении ГИБДД.

При этом отмечается, что поезда и электрички ездят по обычному расписанию. По данным Алтайавтодора, особенно сложная обстановка на федеральных трассах в Алейском, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Чарышском, Шипуновском, Курьинском и Змеиногорском районах. Трассы в усиленном режиме убирают почти полтысячи единиц спецтехники.

Тем временем синоптики передают штормовое предупреждение вплоть до 27 ноября. Кроме метели, также ожидается усиление ветра до 30 метров в секунду и снижение температуры воздуха.