В Барнауле – нулевая видимость из-за сильной метели
Как сообщили в пресс-службе администрации Алтайского края, выезд из Барнаула закрыт во всех направлениях и для всех видов транспорта из-за разыгравшейся метели. Запрет будет сохраняться до улучшения погодных условий.
На дорогах образовались высокие переметы, ветер постоянно усиливается. Видимость на дорогах практически нулевая, - подчеркивают в региональном управлении ГИБДД.
При этом отмечается, что поезда и электрички ездят по обычному
расписанию. По данным Алтайавтодора, особенно сложная обстановка на федеральных
трассах в Алейском, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Чарышском, Шипуновском, Курьинском
и Змеиногорском районах. Трассы в усиленном режиме убирают почти полтысячи единиц
спецтехники.
Тем временем синоптики передают штормовое предупреждение вплоть
до 27 ноября. Кроме метели, также ожидается усиление ветра до 30 метров в секунду
и снижение температуры воздуха.
Текст: Е. Скобелева