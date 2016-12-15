Аэропорт в Северной Осетии закрыли по причине снегопада

По этой же причине закрыт и аэропорт Владикавказ в Северной Осетии. Это сообщение представителя аэропорта.







В СМИ представлена следующая информация: - "в настоящее время аэропорт закрыт. Снег продолжает идти, невозможно расчистись взлетную полосу. Мы пока не отправить, ни принять не можем самолеты".





По причине снегопада также остается закрытой и Военно-Грузинская дорога, которая, напомним, соединяет Россию с Закавказьем.





Текст: Т. Сокот



