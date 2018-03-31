Землетрясение, магнитуда которого составила 5,7, случилось в Таджикистане

Землетрясение, магнитуда которого 5,7, случилось на территории Таджикистана. Эта информация принадлежит представителям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.







Известно, что толчки специалисты зафиксировали в 109 км на восток от столицы Душанбе. Также они были ощутимы в пределах 15 км на юго-восток от населенного пункта Рогун.

Что касается очага землетрясения, он расположился на глубине 10 км.





Какие-либо данные о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствуют.





Текст: Т. Сокот



