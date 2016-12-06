В дизайнерском салоне Челябинска неизвестные зарезали дочь экс-директора крупного завода
Вчера двое неизвестных напали на салон интерьера «Апартамент» в Челябинске. В момент нападения в помещении находилась дочь бывшего директора «ЧТЗ-Уралтрак». Между преступниками и женщиной возник конфликт, что завершился трагически. Следственные органы по Челябинску возбудили уголовное дело по факту убийства, совершенного в магазине в центре города.
Как пишут местные СМИ, погибшая – 37-летняя Екатерина
Платонова, дочь бывшего гендиректора Челябинского тракторного завода Валерия
Платонова. Женщина зашла в центр интерьера, где на нее напали с ножом. Женщина скончалась
от многочисленных колото-резаных ранений.
Двое мужчин, смертельно ранившие женщину, скрылись с места происшествия. Их личности и мотивы пока не установлены. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для розыска преступников.
Текст: Е. Скобелева