В дизайнерском салоне Челябинска неизвестные зарезали дочь экс-директора крупного завода

Как пишут местные СМИ, погибшая – 37-летняя Екатерина Платонова, дочь бывшего гендиректора Челябинского тракторного завода Валерия Платонова. Женщина зашла в центр интерьера, где на нее напали с ножом. Женщина скончалась от многочисленных колото-резаных ранений.



Двое мужчин, смертельно ранившие женщину, скрылись с места происшествия. Их личности и мотивы пока не установлены. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для розыска преступников.

Текст: Е. Скобелева