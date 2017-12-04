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У россиян есть возможность наблюдать суперлуние этой ночью

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У россиян есть возможность наблюдать суперлуние этой ночью

04.12.2017 15:16 / Общество / Видео / Прочли: 240 человек

Представителями научного подразделения НАСА опубликовано на канале в Youtube видеоролик, в котором сказано, что в ночь с 3 на 4 декабря в небе бует такая возможность наблюдать так называемое суперлуние.

Обратим внимание на то, что это такой период, когда полная Луна практически максимально сближается с Землей. Обычно в такую ночь она становится на треть больше своего обычного размера. Также она намного ярче.
Это явление вполне реально наблюдать с территории РФ. Однако, поскольку в Москве облака, тогда скорее всего будет сложно наблюдать за спутником Земли. 
Текст: Т. Сокот

Видеоматериал