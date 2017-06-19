Происшествие на северо-востоке Лондона: на толпу людей наехал фургон
19.06.2017 16:05 / Происшествия / Прочли: 236 человек
Наезд произошел рядом с мечетью. Он случился в тот момент, когда верующие расходились после ночной молитвы. В результате случившегося есть пострадавшие - более 10 человек.
Более десяти человек пострадали по причине наезда на пешеходов, северо-восток Лондона.
Наезд осуществил водитель микроавтобуса вблизи местной мечети. Происшествие произошло в тот момент, когда верующие расходились после ночной молитвы.
После инцидента водитель был задержан прохожими. Его передали в руки полиции.
В СМИ обнародована информация о том, что серьезно ранены три человека.
Очевидец случившегося сообщил следующее: - "Мой двоюродный брат пострадал, он сейчас в госпитале. Кто-то сказал мне, что два человека оказались под машиной, и люди пытались поднять минивэн. Полиция быстро прибыла на место происшествия".
Очевидцы утверждают, что после наезда автомобиля на земле оставались лежать без движения еще несколько человек. Им была оказана первая помощь офицерами полиции.
Согласно свидетельству очевидцев, район происшествия был оцеплен. На месте инцидента находятся порядка 15 полицейских машин. Выехало сразу несколько карет скорой помощи. К этому времени большинство из них уже покинуло место происшествия.
Напомним, что ранее Скотленд-Ярд информировал общественность, что в результате инцидента в Лондоне, район улицы Севен Систерс Роуд, пострадали несколько человек.
В коммюнике Скотленд-Ярда сказано следующее: - "Звонок в полицию поступил в 00:20 по местному времени (02:20 мск). На месте происшествия обнаружено несколько пострадавших", - отметили в полиции. "Один человек задержан".
В районе Финсбери-парк, где проходит улица Севен Систерс Роуд, находится столь известная салафитская мечеть. Она принимает прихожан северо-восточной части Лондона.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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