На Синайском полуострове в результате взрыва погибло несколько силовиков

Следствием подрыва автомобиля египетских служб безопасности на севере Синайского полуострова стала гибель двух военнослужащих. Инцидент произошел в субботу, 31 декабря. Погибли младший офицер и рядовой, еще один военнослужащий получил телесные повреждения, передают местные власти.





Сообщается, что взрывное устройство сработало во время проезда мимо транспортного средства силовиков. Инцидент произошел на главной дороге города Эль-Ариш. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это нападение.





В последние годы на Синайском полуострове участились атаки близких к террористической группировки "Исламское государство" исламистских групп. Активная деятельность террористов уже привела к значительному сокращению туристического потока в Египет.





Текст: Е. Скобелева