Суперлуние выходного дня: уже завтра ночью над Землей зависнет огромный яркий диск

По данным астрономов, 14 ноября Луна приблизится к Земле на такое короткое расстояние, которое не фиксировалось с 1948 года. А следующее такое же суперлуние произойдет только в 2034-м.



Увидеть огромную блестящую молочным светом Луну можно будет уже в воскресенье, 13 ноября. А в понедельник большая Луна будет видна просто отлично. В случае хорошей погоды каждый сможет насладиться зрелищем красивого лунного диска невероятных размеров на фоне небесной черноты.

Кстати, стоит отметить, что это уже второе суперлуние в этом году. Всего их будет три, еще раз яркий диск появится на небосводе 14 декабря. Суперлуние – не какое-то природное чудо или мистический знак. Это астрономическое явление, возникающее тогда, когда в один момент совпадают полнолуние и перигей, наибольшее сближение Луны с Землей.

Текст: Е. Скобелева