Суперлуние выходного дня: уже завтра ночью над Землей зависнет огромный яркий диск
Как сообщает американское агентство по исследованию космоса НАСА, жители нашей планеты в воскресенье смогут наблюдать суперлуние. Эта полная Луна, максимально приблизившаяся к Земле, станет самой яркой в этом году. Более того, таким большим и ярким спутник не показывался последние 70 лет!
По данным астрономов, 14 ноября Луна приблизится к Земле
на такое короткое расстояние, которое не фиксировалось с 1948 года. А следующее
такое же суперлуние произойдет только в 2034-м.
Увидеть огромную блестящую молочным светом Луну можно
будет уже в воскресенье, 13 ноября. А в понедельник большая Луна будет видна просто
отлично. В случае хорошей погоды каждый сможет насладиться зрелищем красивого лунного
диска невероятных размеров на фоне небесной черноты.
Кстати, стоит отметить, что это уже второе суперлуние в этом году. Всего их будет три, еще раз яркий диск появится на небосводе 14 декабря. Суперлуние – не какое-то природное чудо или мистический знак. Это астрономическое явление, возникающее тогда, когда в один момент совпадают полнолуние и перигей, наибольшее сближение Луны с Землей.
Текст: Е. Скобелева