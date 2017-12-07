“Ирония судьбы” или о том, как сибиряк ошибся квартирой, убил незнакомца, приняв его за любовника своей жены
07.12.2017 10:50 / Происшествия / Прочли: 213 человек
Обнародован вердикт Падунского районного суда Братска. В нем сказано о том, что местного жителя Братска было принято решение приговорить к 12 годам заключения за убийство незнакомца. В пресс-службе суда сообщили, что виновный принял этого незнакомца за любовника своей жены.
Пресс‐служба суда сообщила о том, что в ходе слушаний установлено, что 25-летний житель Братска, который ранее неоднократно был судим, когда напился принял решение сходить домой к жене. Дело в том, что они на тот момент жили раздельно. В планах мужчины было проучить знакомого. Дело в том, что он до этого с ним поссорился. С собой виновник инцидента взял с собой нож. Когда он пришел в дом, где, как он считает, где на тот момент проживала его супруга, он позвонил в звонок одной из квартир. Ему открыл дверь мужчина. Так произошло, что тот сразу получил удар ножом. К огромному сожалению, он скончался спустя несколько минут, так как удар ему пришелся в область сердца.
В этот момент из соседней квартиры выглянула для злоумышленника незнакомая женщина. Она кричала, выгоняя нападавшего. Дальше мужчина понял, что убитый оказался не его приятелем, и он дальше отправился искать своего обидчика.
Когда был суд, пострадавшая сделала заявление, что она проживала вместе с другом и их общими детьми. В тот день, когда случилась эта трагедия, они всей семьей были дома – отдыхали. Ее сожителя разбудили звонки в дверь, так как они были очень настойчивы. Когда он вышел из квартиры, чтобы разобраться с хулиганом, произошло следующее: он получил смертельное ранение.
Впоследствии суд выяснил следующее: - нападавший ошибся домом. Известно, что его супруга проживала в доме № 17г, а он попал в иной дом - № 17.
Когда было слушание мужчина заявил, что он бы не совершил это преступление, если бы не оказался пьян. Ему уже вынесли приговор – нападавшему придется провести 12 лет в колонии строгого режима.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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