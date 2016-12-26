Зону поисковой операции в районе крушения Ту-154 расширили

В оборонном ведомстве сообщили, что, на борту воздушного судна находились 92 человека. Среди них были музыканты ансамбля имени Александрова, несколько представителей СМИ и доктор Лиза.







Сейчас активно продолжается "поисковая операция….., зона ее проведения расширена".





Так, в настоящий момент группировка, которая задействована в поисковых работах, существенно увеличена. Ее общая численность превысила 3,5 тыс. человек. В работе активно используется 200 единиц техник. К этому времени приложены все силы и средства МЧС России, Министерства обороны, Минздрава, Росавиации, Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ. Очень много помогают правоохранительные органы и органы государственной власти Краснодарского края.





В ЮРЦ сообщили, что "в районе крушения самолета работают 39 морских и 32 воздушных судна, задействованы беспилотники".





Несколько слов о катастрофе с участием самолета Ту-154. Воздушное судно пропало с радаров в 05:27 мск вчера, 25 декабря. Это произошло сразу через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. Именно в этом аэропорту выполнялась дозаправка.

На борту воздушного судна находилось 92 человека. Среди них были военнослужащие, несколько представителей СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России, авиабаза Хмеймим, Сирия.





Согласно обнародованным данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 были обнаружены в 1,5 км от побережья в районе Сочи.





В настоящий момент найдены тела 11 погибших. К этому времени 10 из них отправили в Москву. Здесь будет проводиться опознание.





Текст: Т. Сокот



