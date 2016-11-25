Молодой мужчина пытался покончить с жизнью, спрыгнув с третьего этажа ГУМа

Прибывшие по вызову медики экстренно госпитализировали пострадавшего 26-летнего мужчину в институт им. Склифосовского. Из больницы поступила информация в правоохранительные органы о том, что молодой человек совершил попытку суицида.



Внутри помещения ГУМа мужчина упал вниз с высоты третьего этажа. У него зафиксированы переломы позвоночника и костей таза, а также черепно-мозговая травма. В больнице сообщили, что молодой человек находится в тяжелом состоянии. Полицейские проводят проверку.

Текст: Е. Скобелева