Жительница Петербурга разлила в суде ртуть

Как сообщили в главку полиции по городу Санкт-Петербургу и Ленинской области, питерские правоохранители произвели задержание 59-летней местной жительницы, которая намеренно разлила в здании суда ртуть. Произошел упомянутый случай в здании Петроградского районного суда еще 14 октября, но достоянием общественности стал лишь сейчас.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти установили, что таким способом задержанная, проходившая в качестве подозреваемой по делу о мошенничестве с недвижимостью, пыталась сорвать заседание суда. На 59-летнюю фигурантку, некую Хафизу Ахматшину, жительницу северной столицы, заведено уголовное дело, ее обвиняют в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью людей, пребывавших в момент преступления в помещениях суда.

Из-за ребяческой выходки немолодой уже петербурженки в здании вынуждены были провести демеркуризацию.

Текст: Е. Скобелева