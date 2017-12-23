ЧП в Испании в результате инцидента с участием поезда пострадали приблизительно 40 человек

Приблизительно 40 человек оказались в числе пострадавших в Испании после того, как в тупиковый упор станции врезался пассажирский поезд.



Этот инцидент случился в населенном пункте Алькала-де-Энарес.

На место происшествия выехали медики. Они обратили внимание общественности, что никто из пострадавших так и не получил серьезных травм.

Предварительные данные таковы, что этот инцидент случился по причине наличия проблем с системой торможения поезда.





Текст: Т. Сокот